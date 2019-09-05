МИД прокомментировал арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

МИД России подтвердил, что гражданин России был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, сообщает RT.

Отмечается, что сотрудники посольства сразу отправились в Неаполь, чтобы отстоять законные права российского гражданина и получили консульский доступ к задержанному. В настоящий момент мужчина получает всю необходимую помощь и юридическую поддержку.

В министерстве данную ситуацию назвали примером недобросовестной конкуренции.

Посольство продолжает разбираться в ситуации.

До этого в СМИ появилась информация о том, что 20 августа в Италии задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.

Ранее пытавшаяся перевести ребенка в ручной клади американка задержана на Филиппинах.