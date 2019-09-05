Россиянин украл автобусную остановку в Ярославле

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Первая теплая автобусная остановка в Москве Первая теплая автобусная остановка в Москве
Первая теплая автобусная остановка в Москве
Артем Сизов / «Газета.Ru»

В Ярославле местный житель пришел ночью на остановку, выкорчевал ее из асфальта и унес домой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, мужчина пронес ее по половине города и даже через реку.

Позднее украденную остановку общественного транспорта удалось найти на его участке.

По словам мужчины, ему ее «подарили».

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