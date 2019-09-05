Волны от урагана «Дориан» вынесли на пляжи Флориды 15 упаковок с кокаином

Во Флориде волны, которые были вызваны ураганом «Дориан», вынесли на два пляжа 15 пакетов с кокаином. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, первый пакет с запрещенным порошком был найден во время утреннего патрулирования пляжа.

Позднее в полицию поступил сигнал о том, что на другом пляже вымыло на берег сумку. Когда полицейские проверили ее, то нашли еще пакеты с кокаином.

Ранее сообщалось, что число жертв «Дориана» на Багамах достигло 20.

Стихия разрушила около 13 тысяч домов.