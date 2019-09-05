Названы самые востребованные специальности у российских абитуриентов

В Миобрнауки назвали самые востребованные специальности в вузах в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

715 тысяч первокурсников поступили в этом году в российские университеты, при этом 464 784 за счет средств федерального бюджета.

Отмечается, что больше всего количество заявлений было подано на специальности в сферах медицины и экономики, а также в сферах СМИ и международных отношений. Конкурс на эти направления составил более 14 человек на 1 место.

Средний балл студентов, поступивших на бюджет, составил 71,05. В прошлом году этот показатель был ниже на 1,41 балла.

Ранее эксперты назвали вузы с самыми высокими зарплатами выпускников.