Три человека пострадали из-за хлопка газа в доме под Иркутском

В жилом доме в Ангарске Иркутской области произошел хлопок газа, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как отмечается, хлопок газовоздушной смеси произошел на первом этаже пятиэтажного дома. Горения не произошло.

Известно, что три человека получили ожоги легкой степени. Погибших нет.

По данным МЧС, газ не нарушил конструкции квартиры, повреждены окна.

Ранее сообщалось, что взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене.