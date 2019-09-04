В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что тема является «чувствительной», а анонсов по этому вопросу «быть не может».
«Факт станет известным», — заявил Песков.
Ранее источник сообщил, что обмен заключенными между Россией и Украиной может произойти 7 сентября. Однако договоренности носят предварительный характер.