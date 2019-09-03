Павелецкий вокзал Москвы эвакуируют из-за угрозы минирования

Источник в экстренных службах проинформировал о том, что в столице из-за угрозы минирования эвакуируют посетителей после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, в настоящее время эвакуируют персонал и пассажиров.

«Поступило сообщение с угрозой «минирования» Павелецкого вокзала», --сказал источник.

Ранее сообщалось, что неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского. Неизвестный заявил, что взорвет дом родителей украинского лидера на выходных, 24-25 августа.