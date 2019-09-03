Синоптики спрогнозировали дальнейшее поведение урагана «Дориан»

Синоптики рассказали, чего стоит ожидать на этой неделе от урагана «Дориан», сообщает CNN.

По данным специалистов, планируется что к концу 3 сентября «Дориан» снизится до 4 категории. Вероятно, он пробудет на Багамах еще какое-то время и выдвинется на север.

В среду, 4 сентября, ураган приблизится к Флориде и направится к Джорджии и Южной Каролине.

Ранее сообщалось, что жертвами урагана «Дориан» стали 5 человек.

Также стихия разрушила около 13 тысяч домов.