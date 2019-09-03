Синоптики спрогнозировали дальнейшее поведение урагана «Дориан»

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Ураган «Дориан» сняли из космоса камеры, расположенные на борту Международной космической станции... Ураган «Дориан» сняли из космоса камеры, расположенные на борту Международной космической станции...
Ураган «Дориан» сняли из космоса камеры, расположенные на борту Международной космической станции...
Reuters

Синоптики рассказали, чего стоит ожидать на этой неделе от урагана «Дориан», сообщает CNN.

По данным специалистов, планируется что к концу 3 сентября «Дориан» снизится до 4 категории. Вероятно, он пробудет на Багамах еще какое-то время и выдвинется на север.

В среду, 4 сентября, ураган приблизится к Флориде и направится к Джорджии и Южной Каролине.

Ранее сообщалось, что жертвами урагана «Дориан» стали 5 человек.

Также стихия разрушила около 13 тысяч домов.