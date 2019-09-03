С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения

Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов. Об этом говорится в сообщении СК.

Следователи пришли к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

Уголовное преследование в их отношении прекращено. Решение принято по результатам оценки всех материалов, в том числе видео с камер наблюдения.

Избранные им меры пресечения отменены.

Ранее суд приговорил блогера Владислав Синица к пяти годам колонии общего режима из-за поста в твиттере. Отмечается, что пост был расценен как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов.