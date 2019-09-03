Полиция начала проверку после жестокого убийства девушки в Сочи

В Сочи правоохранительные органы приступили к проверке после изнасилования и убийства 24-летней девушки. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Анну Пушкину.

Тело девушки было обнаружено 30 августа, около 18.00 30 августа под Верещагинским мостом. Следователи считают, что она могла упасть с моста или подвергнутся насильственной смерти. Правоохранители не исключают, что девушку могли убить в другом месте, а после подбросить тело под мост.

Как отмечается, обстоятельства и причины гибели жительницы Сочи будут выяснены в ходе осуществления судебно-медицинской экспертизы. После проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, тело бизнесмена обнаружено на севере Москвы.