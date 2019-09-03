Тюменские хирурги удалили из ребенка опухоль, оказавшуюся близнецом-паразитом

В Тюмени хирурги удалили из десятилетней девочки опухоль с волосами и зубами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Как отмечается, родители ребенка обратились к медикам из-за сильных болей в животе дочери. Ультразвуковое исследование обнаружило 20-сантиметровое новообразование в области яичника.

В результате операции врачи областной клинической больницы №2 вытащили из нее двухкилограммовую тератому с частичками жировой ткани, волосов и зубов.

По сообщениям департамента здравоохранения, девочка уже выписана из больницы.

Тератома — это доброкачественная опухоль, образовавшаяся в результате неправильного развития клеток эмбриона.

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