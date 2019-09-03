Выпускница медвуза получила 10 лет колонии за убийство преподавателя

В Кемерово выпускница местного медицинского университета получила 10 лет и 6 месяцев колонии общего режима за убийство преподавателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Как отмечается, 31-летняя женщина убила 82-летнего преподавателя медицинского университета из-за денег. По сообщениям следователей, она была зависима от азартных игр.

В июле текущего года дело об убийстве мужчины было направлено в Ленинский районный суд Кемерово.

Ранее сообщалось, что астраханцев осудили за убийство пенсионеров.