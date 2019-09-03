Губернатор Виргинии ввел режим ЧС из-за урагана «Дориан»

Губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате в связи с ураганом «Дориан», передает РИА «Новости».

«В соответствии с текущими прогнозами ураган может затронуть часть Виргинии. Я объявляю режим ЧС для обеспечения надлежащего уровня помощи для населенных пунктов и сообществ», - заявил губернатор.

«Я призываю всех жителей Виргинии принять все необходимые меры предосторожности», - добавил он.

Ураган «Дориан» обрушился на побережье острова Абако, расположенного в северной части Багам в воскресенье. Ранее четыре штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины - объявили режим ЧС из-за приближения «Дориана».

«Дориан» - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только «Барри» привел к жертвам - погиб один человек.