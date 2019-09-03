Жертвами урагана «Дориан» стали 5 человек

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Ураган «Дориан» сняли из космоса камеры, расположенные на борту Международной космической станции... Ураган «Дориан» сняли из космоса камеры, расположенные на борту Международной космической станции...
Ураган «Дориан» сняли из космоса камеры, расположенные на борту Международной космической станции...
Reuters

Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан», передает РИА «Новости».

Ураган обрушился на побережье острова Абако, расположенного в северной части Багам в воскресенье. Багамские СМИ сообщали о гибели 7-летнего мальчика.

Газета Bahamas Press со ссылкой на очевидцев пишет о большем числе погибших на острове.

Также ураган нанес разрушительный ущерб инфраструктуре Абако. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщал, что «Дориан» снизился до четвертой категории.