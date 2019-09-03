Жертвами урагана «Дориан» стали 5 человек

Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан», передает РИА «Новости».

Ураган обрушился на побережье острова Абако, расположенного в северной части Багам в воскресенье. Багамские СМИ сообщали о гибели 7-летнего мальчика.

Газета Bahamas Press со ссылкой на очевидцев пишет о большем числе погибших на острове.

Также ураган нанес разрушительный ущерб инфраструктуре Абако. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщал, что «Дориан» снизился до четвертой категории.