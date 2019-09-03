34 человека пропали без вести после пожара на лодке в Калифорнии

При пожаре на судне для дайвинга Conception в Калифорнии 34 человека пропали без вести, сообщает CNN.

Также стало известно, что диспетчер перед трагедией спрашивал членов экипажа, могут ли они разблокировать людей.

Спасатели также пытались узнать, есть ли спасательный люк для находившихся на судне.

Ранее стало известно об обнаружении тел четырех человек, погибших во время пожара.

Береговая охрана отметила, что на судне находились 39 человек.