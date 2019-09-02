Спасатели вынесли на руках троих детей из горящей квартиры в Москве

Пожарные спасли троих детей из горящего дома в центре российской столицы, сообщили в столичном управлении МЧС страны.

По данным ведомства, возгорание произошло на улице Чаплыгина на верхнем этаже пятиэтажного дома. Сигнал о пожаре поступил в службы в районе 17.00 по мск.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они установили, что в доме находятся дети и начали операцию по их спасению.

Как отмечается, пожарные вынесли троих детей на руках. Они передали их врачам.

В настоящее время выясняются детали случившегося и причины пожара.

Ранее сообщалось, что 23 человека эвакуированы после пожара в доме в Алтайском крае.