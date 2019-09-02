Генпрокурор США разработал проект закона о смертной казни за массовые убийства

Генпрокурор США Уильям Барр создал проект закона по смертной казни за массовые убийства. Об этом информирует Reuters cо ссылкой на главу аппарата вице-президента США Марка Шорта.

Как стало известно, Барр подготовил проект документа, согласно которому могут ускорить введение смертной казни виновным в совершении массовых убийств и расстрелов.

Отмечается, что Белый дом может предложить конгрессу США рассмотреть данный закон.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил американскому минюсту разработать документ, вводящий смертную казнь за массовые убийства.