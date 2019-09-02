Ураган «Дориан» снизился до 4 категории

Ураган «Дориан, который обрушился на Багамы и убил ребенка, начинает слабеть. Ему присвоили четвертую степень из пяти возможных по шкале ураганного ветра Саффира Симпсона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национального центра ураганов.

По данным специалистов, в настоящее время он движется со скоростью почти 250 км/ч. Синоптики считают, что «Дориан» пойдет на запад.

Стоит отметить, что на данный момент ураган находится в 177 км от Флориды.

Ураган обрушился на Багамы в ночь на понедельник, 2 сентября. Он является самым сильным ураганом, который происходил на планете в текущем году. По прогнозам, ураган будет бушевать весь понедельник. Есть вероятность, что он достигнет Флориды.

Ранее сообщалось, что CNN обратил внимание на забывчивость президента США Дональда Трампа насчет ураганов.