МАК проведет расследование причин жесткой посадки Ан-2 в Якутии

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) будет расследовать причины аварийной посадки частного самолета Ан-2 в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района республики Якутии. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на комитет.

В комитете сообщают, что для этой цели создана соответствующая комиссия.

Отмечается, что она уже начала работать по произошедшему авиационному происшествию.

Ранее стало известно, что в результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека и еще пятеро получили серьезные ранения.