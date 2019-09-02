МАК проведет расследование причин жесткой посадки Ан-2 в Якутии

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Самолет МС-21 в аэропорту «Иркутск» перед первым перелетом в Жуковский, 2017 год Самолет МС-21 в аэропорту «Иркутск» перед первым перелетом в Жуковский, 2017 год
Самолет МС-21 в аэропорту «Иркутск» перед первым перелетом в Жуковский, 2017 год
Корпорация «Иркут»/РИА «Новости»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) будет расследовать причины аварийной посадки частного самолета Ан-2 в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района республики Якутии. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на комитет.

В комитете сообщают, что для этой цели создана соответствующая комиссия.

Отмечается, что она уже начала работать по произошедшему авиационному происшествию.

Ранее стало известно, что в результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека и еще пятеро получили серьезные ранения.