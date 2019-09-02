Вышинский намерен восстановить украинскую редакцию

Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что намерен восстановить редакцию издания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам экс-редактора, он не уйдет из журналистики и возобновит деятельность несмотря на возникшие трудности.

«Я расцениваю этот акт просто как акт вандализма. Была уничтожена редакция целенаправленно, чтобы не дать ей работать», — заявил Вышинский.

При этом он отметил, что той редакции, в которой он работал, сейчас нет. В настоящее время журналист рассматривает возможности реорганизации.

Ранее Вышинский рассказал о желании продолжить заниматься журналистикой.