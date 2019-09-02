Адвокат заявил, что обмена заключенными между Украиной и Россией 2 сентября не будет

Адвокат Валентин Рыбин заявил, что обмен заключенных между Украиной и Россией в понедельник, 2 сентября, не состоится, сообщает РИА «Новости».

По его словам, заключенные ожидают указа о помиловании от президента Украины Владимира Зеленского .

«Пока не будет указа Зеленского о помиловании, никто никуда не поедет. Указа пока нет», — заявил Рыбин.

Ранее Рыбин заявил, что информация о завершении процесса обмена заключенными между Россией и Украиной является недействительной.