Губернатор Джорджии объявил об эвакуации из-за урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Джорджия Брайн Кемп объявил об эвакуации в прибрежных округах из-за урагана «Дориан», который надвигается. Об этом он сообщил в своем твиттере.

По его словам, в первую очередь, необходимо эвакуироваться людям, которые проживают к востоку от автомагистрали I-95.

Он отметил, что речь идет о таких регионах, как Чатем, Брайн, Либерти, Камден, Глинн и Макинтош.

К настоящему моменту режим ЧС объявили штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина. А недавно об эвакуации побережья объявил губернатор Южной Каролины.

Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» достиг критической отметки.