Губернатор Джорджии объявил об эвакуации из-за урагана «Дориан»
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Губернатор американского штата Джорджия Брайн Кемп объявил об эвакуации в прибрежных округах из-за урагана «Дориан», который надвигается. Об этом он сообщил в своем твиттере.
По его словам, в первую очередь, необходимо эвакуироваться людям, которые проживают к востоку от автомагистрали I-95.
Он отметил, что речь идет о таких регионах, как Чатем, Брайн, Либерти, Камден, Глинн и Макинтош.
К настоящему моменту режим ЧС объявили штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина. А недавно об эвакуации побережья объявил губернатор Южной Каролины.
Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» достиг критической отметки.