Министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке.

Юрист Татьяна Монтян обратила внимание на текст и выложила на своей страничке запись с исправлениями.

Причем пользователи соцсети высмеяли министра за множество ошибок.

Так, один комментатор отметил, что у нового министра есть все шансы окончательно добить остатки образования.

Другой подчеркнул, что у него в школе за подобное отправляли на костер.

Однако некоторые пользователи заступились за министра, пояснив, что она допустила не так уж много ошибок.

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