Власти Южной Каролины объявили эвакуацию побережья штата из-за урагана «Дориан»

Губернатор Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата Южная Каролина из-за надвигающегося урагана «Дориан». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт управления штата по ЧС.

Как отмечается, эвакуация затронет 830 тысяч человек.

Кроме того, во время нее школы и государственные учреждения штата не будут работать.

К настоящему моменту режим ЧС объявили власти Флориды, Джорджии, Северной и Южной Каролины.

Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» достиг критической отметки.