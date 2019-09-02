Власти Южной Каролины объявили эвакуацию побережья штата из-за урагана «Дориан»
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Губернатор Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата Южная Каролина из-за надвигающегося урагана «Дориан». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт управления штата по ЧС.
Как отмечается, эвакуация затронет 830 тысяч человек.
Кроме того, во время нее школы и государственные учреждения штата не будут работать.
К настоящему моменту режим ЧС объявили власти Флориды, Джорджии, Северной и Южной Каролины.
Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» достиг критической отметки.