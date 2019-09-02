Губернатор Северной Каролины объявил режим ЧС из-за урагана «Дориан»

Губернатор Северной Каролины Рэй Купер объявил режим ЧС во всем штате из-за урагана «Дориан». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его заявление.

Согласно выложенному заявлению, ЧС вводится во всех ста округах, что, по его мнению, позволит мобилизовать ресурсы штата.

До этого ураган обрушился на побережье Багамских островов.

К настоящему моменту режим ЧС объявили власти Флориды, Джорджии и Южной Каролины.

Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» достиг критической отметки.