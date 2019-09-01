Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США

Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский, передает РИА «Новости».

По его словам, дипломаты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Он подчеркнул, что посольство поддерживает контакт с полицией, чтобы выяснить подробности гибели мальчика.

«Информация о гражданстве ребенка проверяется», — сказал Топольский.

Ранее сообщалось, что мальчик из России утонул в Атлантическом океане в американском штате Массачусетс.