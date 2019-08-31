Пассажир упал на рельсы на серой ветке московского метро

Пассажир Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена упал на пути под прибывающий поезд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что инцидент произошел на станции метро «Южная». Уточняется, что для помощи пострадавшему было снято напряжение контактного рельса.

Поясняется, что из-за падения падения пассажира было временно приостановлено движение на серой ветке метрополитена.

В настоящее время движение поездов восстановлено.

О состоянии пострадавшего не сообщается.