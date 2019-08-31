Бюст погибшего Захарченко появился в Донецке

В Донецке установили памятник первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, бюст погибшему Захарченко открыли на аллее героев в годовщину его гибели. Мероприятие посетили первые лица республики, представители министерств и ведомств, родители и вдова погибшего.

Депутаты Госдумы России также почтили память бывшего политика. По случаю увековечения памятника в Донецк в том числе прибыли глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, первый заместитель министра обороны республики Абхазия Беслан Цвижба, представители республики Южная Осетия. Всего на открытии присутствовали около тысячи человек.

Памятник помог установить меценат Владимир Некрасов, который является уроженцем Донбасса.

Ранее сообщалось, что в ДНР установили причастных к убийству Захарченко.