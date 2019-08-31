Пенсионерку задушили занавеской под Петербургом во время застолья

В Ленинградской области 67-летнюю женщину могли задушить занавеской во время застолья, сообщает сайт 47news.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 30 августа в Овсово. Тело женщины нашли в доме, где был накрыт стол.

Как отмечается, сотрудники полиции задержали 43-летнего кассира в магазине и его безработную знакомую. Их подозревают в том, что они могли задушить женщину занавеской.

В настоящее время известно, что подозреваемых убийстве задержали на двое суток до избрания меры пресечения. Также уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК России (убийство).