Украинец отказался возглавить минздрав страны

Член партии украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Радуцкий, которого хотели сделать министром здравоохранения Украины, отказался от должности. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, он не видит себя в кресле министра через 3 месяца, хотя многие коллеги по фракции желали этого. Он рассказал, что глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал смену главы ведомства, но Радуцкий пока не готов.

«Я не планирую быть министром через 3 месяца. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте», — отметил Радуцкий.

Ранее СМИ назвали вероятного претендента на пост главы минздрава Украины.