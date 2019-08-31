Следователи раскрыли подробности смерти годовалого ребенка в Башкирии

Башкирские следователи рассказали о деталях и назвали официальную версию того, как мог умереть пропавший годовалый мальчик Тимур. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи отметили, что ребенка стали искать сразу после заявления матери. Помощь в поисках Тимура оказывали не только правоохранительные органы, но и добровольцы, а также местные жители.

По данным СК, мать, вероятно, задушила мальчика в ночь на 29 августа. Кроме того, она вырыла могилу, завернула его в одеяло и закопала на территории своего придомового участка. Такое подозрение у них появилось после допроса женщины, собранных доказательств и психологического контакта с материю ребенка.

«В результате последняя дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка», — говорится в заявлении.

В настоящее время сотрудники местной полиции задержали ее по подозрению в убийстве.

Расследование уголовного дела продолжается.