Женщина взяла на борт самолета пони для моральной поддержки

В Сети появилось видео, на котором видно, что женщина летит в самолете с пони. Об этом пишет Daily Mail.

Во время всего полета пони крепко спал на коленях у женщины. Кроме того, после приземления их видели вместе гуляющих по зданию аэропорта.

По данным издания, женщина взяла в самолет пони для моральной поддержки.

Уточняется, что самолет летел из Чикаго в Омаху.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Берлина задержали мужчину со змеей в штанах.