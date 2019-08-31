Женщина взяла на борт самолета пони для моральной поддержки
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В Сети появилось видео, на котором видно, что женщина летит в самолете с пони. Об этом пишет Daily Mail.
Во время всего полета пони крепко спал на коленях у женщины. Кроме того, после приземления их видели вместе гуляющих по зданию аэропорта.
По данным издания, женщина взяла в самолет пони для моральной поддержки.
Уточняется, что самолет летел из Чикаго в Омаху.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Берлина задержали мужчину со змеей в штанах.