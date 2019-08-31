Пациентка умерла в Красноярске из-за отгула врачей

В селе Партизанское Красноярского края пациентка умерла из-за, того что в больнице не оказалось нужного специалиста. Об этом сообщает ТВК Красноярск со ссылкой на родственников женщины.

Как отмечается, медики оставили свои рабочие места и ушли праздновать День молодежи. Известно, что пациентку отправили домой, не назначив ей никакого лечения, в том числе направления на анализы. При этом женщина жаловалась на острую боль от фурункула в паху.

В конечном итоге жительница Красноярска скончалась от заражения крови. В Следственный комитет обратилась дочь умершей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге врачей подозревают в халатности, повлекшей смерть пациентки.