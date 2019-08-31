Авиалесоохрана отметила увеличение площади лесных пожаров в Сибири

Федеральная Авиалесоохрана заявила, что площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки увеличилась на 6 465 гектаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на настоящий момент на территории России действуют 124 лесных пожара на площади 37 313 гектаров.

Согласно заявлению Авиалесоохраны, днем ранее в стране тушили 144 лесных пожара, которые покрывали площадь размером в 30 848 гектаров.

Уточняется, что за сутки удалось потушить 57 лесных пожара на площади свыше 1 тысячи гектаров.

Причем, как подчеркивается, наибольшая площадь пожаров наблюдается в Забайкальском крае, а также на Камчатке и в Красноярском крае.

Ранее синоптики объяснили влияние пожаров на таяние льдов в Арктике и Гренландии.