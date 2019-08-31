Две тысячи фрагментов костей рук обнаружили на свалке в Мексике
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В Мексике бригада по поиску пропавших без вести обнаружила на одной из свалок в штате Синалоа около двух тысяч фрагментов костей рук. Об этом сообщает газета El Universal.
Как отмечается, найденные кости принадлежали людям разных возрастов — взрослым, подросткам и детям.
Предполагается, что все они подверглись пыткам со стороны похитителей. Причем, согласно изданию, более крупных фрагментов тел обнаружено не было.
Уточняется, что к началу 2019 года число пропавших без вести мексиканцев было свыше 40 тысяч человек.