Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области

Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача больницы Александра Обидина.

По его словам, 12 девушек решили одновременно уволиться из медицинского учреждения. Он признался, что они сделали это после того, как он уменьшил стимулирующие выплаты из-за перевыполнения программы по зарплате.

Обидин рассказал, что в настоящее время в штате работают порядка 500 медсестер. Они получают около 32-35 тыс. руб./месяц, но после сокращения у них из заработной платы вычли 400 — 1,5 тыс. рублей.

«Мы надеемся, что... уговорим хотя бы большую часть остаться», — добавил Обидин.

Он дал им время подумать и сказал, что, если они не передумают, то 10 сентября станет их последним рабочим днем.

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