Прокуратура завершит проверку дела группы Дятлова

Прокуратура Свердловской области планирует в конце 2019 - начале 2020 года закрыть дело туристической группы Дятлова, члены которой исчезли 60 лет назад на Северном Урале. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Как отмечается, эксперты все еще продолжают расследование. Существует три версии гибели членов экспедиции, все они связаны с природными факторами. В марте текущего года представители прокуратуры побывали на перевале Дятлова и в ходе поездки выяснили новые обстоятельства.

Однако, в свердловском региональном общественном фонде «Памяти группы Дятлова» считают, что данных версий исчезновения дятловцев недостаточно.

Представляющий интересы родственников погибших юрист Евгений Черноусов заявил, что ответ СКР пока не дал никаких разъяснений.

Ранее сообщалось, что появился новый поворот в деле дятловцев.