Задержанные на Украине россияне остаются в СИЗО, заявил адвокат

Валентин Рыбин, адвокат части граждан России, которые находятся на Украине, проинформировал о том, что они до сих пор остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, она находятся в СИЗО или «сидят на базе».

«Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — заявил Рыбин.

Ранее родные одного из задержанных в России украинских моряков проинформировали о том, что моряки уже находятся на украинской территории. Место их нахождения не уточняется.