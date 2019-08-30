Задержанные на Украине россияне остаются в СИЗО, заявил адвокат
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Валентин Рыбин, адвокат части граждан России, которые находятся на Украине, проинформировал о том, что они до сих пор остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, она находятся в СИЗО или «сидят на базе».
«Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — заявил Рыбин.
Ранее родные одного из задержанных в России украинских моряков проинформировали о том, что моряки уже находятся на украинской территории. Место их нахождения не уточняется.