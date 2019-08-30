В Москве в пятницу ожидается до +24°С

В Москве в пятницу, 30 августа, ожидается до +24°C.

По данным Гидрометцентра, температура в городе составит от +22°C до +24°C.

Ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений 2-7 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики рассказали о погоде осенью и зимой в Москве.