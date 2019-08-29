Петербург намерены сделать цифровой столицей России

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городское правительство хочет сделать Северную столицу цифровой столицей России. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что питерские власти уже подписали девять соглашений с российскими и иностранными компаниями.

Как отмечается, их выполнение поможет развивать Санкт-Петербург как «умный город». Помимо этого, это позволит создать там новые высокотехнологичные и высокооплачиваемые места.

«Мы превратим Санкт-Петербург в цифровую столицу России», — подчеркнул Беглов.