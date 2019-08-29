Сущенко этапировали из колонии в Москву

Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Как стало известно, Сущенко этапировали в СИЗО «Лефортово».

По данному поводу официальных комментариев пока не дали.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам строгого режима за шпионаж.