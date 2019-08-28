СМИ: Россия взялась за Арктику

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Москва не боится расходов на то, чтобы в военном и экономическом смысле стать супердержавой на Северном полюсе. Об этом пишет Die Badische Zeitung.

Газета напоминает, что в скором времени на Чукотку прибудет первая российская плавучая АЭС «Академик Ломоносов». Но это не единственный проект, связанный с полярным кругом, из-за которого Россия попадает на страницы газет. Годы страна не жалела расходов, чтобы утвердиться как арктическая сверхдержава. С 2013 года военные страны начали снова использовать советские порты и базы, расположенные на Новой Земле, островах Врангеля и Котельном, а также на Земле Франца-Иосифа. Кроме того, в Арктике силы страны выполняют разнообразные маневры.

По словам российского военного эксперта Виктора Литовкина, этот регион много значит для России не только с точки зрения природных ресурсов, но и для ее военной безопасности. Уточняется, что с 2020 по 2045 году страна планирует потратить только на геологический поиск сырья чуть менее €4 млрд.