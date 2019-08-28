Власти Новосибирска назвали предварительную причину обрушения здания

Обрушение стены насосной станции №2 могло произойти в результате сползания грунта при проведении ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Как отмечается, представленная версия является предварительной.

При этом представители Сибирской генерирующей компании (СГК) заявили, что постройка соответствовала всем требованиям безопасности на момент ее передачи в ремонт подрядчику.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске из-под завалов обрушившейся стены здания извлекли тело третьего погибшего.

Известно, что спасатели извлекли всех остававшихся под завалами рабочих.