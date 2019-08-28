В крови девяти отравившихся маслом в Ульяновской области нашли токсин

Анализы подтвердили наличие токсина у девяти жителей Ульяновской области, которые были госпитализированы с подозрением на отравление подсолнечным маслом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздарава региона.

До этого Минздрав сообщил о госпитализации 12 человек, которые употребили подсолнечное масло домашнего производства. Один из отравившихся спустя время скончался.

Кроме того, через некоторое время в Ульяновской области умерла еще одна женщина, которую госпитализировали с похожими симптомами.

Как отмечается, сейчас в больнице находятся девять человек — семеро взрослых и двое детей.

«У всех девятерых анализ подтвердил наличие в крови токсина – кумарина», — отметила собеседница агентства.

Кумарин является органическим веществом, которое используется как основа для яда от грызунов.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области два человека отравились подсолнечным маслом и умерли.