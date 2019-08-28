Туристы из Украины продолжают массово ехать в Крым

Украинские туристы продолжают массово посещать Крымский полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ России.

Как отмечается, пассажиропоток достиг пика: госграницу в сутки пересекают 14-15 тысяч человек, а также свыше двух тысяч машин.

«В период с 24 по 27 августа пассажирский поток составил свыше 44 тысяч человек», — отмечается в заявлении пресс-службы.

Также в ведомстве уточнили, что с начала 2019 года госграницу России на крымском участке пересекло более 1,8 млн человек.

Ранее туристы пожаловались на грязный крымский пляж.