Туристы из Украины продолжают массово ехать в Крым
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Украинские туристы продолжают массово посещать Крымский полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ России.
Как отмечается, пассажиропоток достиг пика: госграницу в сутки пересекают 14-15 тысяч человек, а также свыше двух тысяч машин.
«В период с 24 по 27 августа пассажирский поток составил свыше 44 тысяч человек», — отмечается в заявлении пресс-службы.
Также в ведомстве уточнили, что с начала 2019 года госграницу России на крымском участке пересекло более 1,8 млн человек.