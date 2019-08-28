Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом

В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли. Об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается, взрыв произошел в 2.46 по местному времени в доме по ул. Грушевского, 101. Обвалился подъезд с первого по четвертый этаж.

Спасатели обнаружили двоих погибших, еще шестерых человек вытащили из-под завалов. Госпитализированы семь человек, в том числе четверо детей.

Полиция открыла производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства).

Время в доме полностью перекрыли газо-, электро- и водоснабжение.

В настоящее время 399 человек, из них 148 спасателей проводят поиски людей под завалами.

Ранее сообщалось,что 12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске.