12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

В Новосибирске произошло обрушение стены и перекрытий строящегося одноэтажного здания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что к настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под завалов одного пострадавшего, его передали врачам.

Ранее сообщалось, что здание обвалилось под Петербургом.