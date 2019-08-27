Молодожены погибли через несколько минут после свадьбы

В американском Ориндже молодожены погибли через несколько минут после свадебной церемонии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление полиции.

Как отмечается, новоиспеченная семейная пора трагически погибла в автокатастрофе, когда выезжала со стоянки из суда. Их автомобиль столкнулся с пикапом, который буксировал трактор.

По данные полиции, мать и сестра жениха стали свидетелями смертельного столкновения.

«Я смотрела, как умирает мой ребенок», — рассказала мать жениха.

По ее словам, она пыталась спасти сына из машины, но было слишком поздно.

«Этот образ будет преследовать меня до конца моей жизни... Я всегда буду видеть, как грузовик врезался в моего ребенка и убил его», — добавила мать.

Известно, что в результате ДТП водитель пикапа не пострадал.

В настоящее время этот инцидент расследует местная полиция.

Ранее сообщалось, что шотландец упал на свадьбе и забыл невесту.