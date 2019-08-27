Сердце британки остановилось из-за укуса комара

В Британии женщину укусил комар, после чего она заразилась опасной для жизни инфекцией и ее сердце остановилось на три минуты. Об этом пишет The Daily Mirror.

По данным издания, речь идет о 25-летней Ким Робинсон, которую комар укусил в ногу, когда она находилась в своем саду в Дагенхаме. Хотя место укуса чесалось и воспалилось, она не придавала произошедшему большого значения. Однако постепенно женщина не смогла наступать на ногу и начала терять сознание.

Когда она обратилась в больницу, у нее обнаружили некротический фасциит. Врачи предупредили женщину об опасности ампутации ноги. Во время медицинского вмешательства у пострадавшей произошла остановка сердца, состояние одного легкого ухудшилось. Женщину пришлось ввести в искусственную кому на пять дней. Когда она пришла в себя, кожу на ноге пришлось пересаживать.

«Так страшно, что все началось из-за простого комариного укуса. Я очень жалею, что не сразу обратилась к врачам», — призналась Робинсон.

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