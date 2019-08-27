Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей «Москва» .
Об этом рассказал заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
Так, в субботу, 31 августа, будет до 24°С и без осадков. В воскресенье, 1 сентября, до 26°С.
«Погода будет с сохранением антициклона, то есть в области повышенного давления, поэтому осадки маловероятны и ветер слабенький», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о первых заморозках в Москве.