Москвичам пообещали летнюю погоду осенью

Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей «Москва» .

Об этом рассказал заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

Так, в субботу, 31 августа, будет до 24°С и без осадков. В воскресенье, 1 сентября, до 26°С.

«Погода будет с сохранением антициклона, то есть в области повышенного давления, поэтому осадки маловероятны и ветер слабенький», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о первых заморозках в Москве.